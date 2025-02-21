Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных, опасаясь утечек

Не доверяют Трампу. Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных

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Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных, опасаясь утечек, к которым может быть склонна администрация президента Дональда Трампа, пишет издание Politico.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Союзники США, которые регулярно делятся разведданными с Соединенными Штатами Америки, стремятся защитить совершенно секретную информацию от администрации Трампа, опасаясь утечек. Politico уточняет, что агенты разведки могли бы, например, в разговорах с американскими коллегами скрывать детали, которые могут позволить раскрыть их местонахождение или личность.

Бывший британский военный рассказал Politico об ослаблении политического доверия к США. Неназванный сотрудник британской разведки заявил, что во время первого президентского срока Трампа служба была осторожна в вопросе разглашения особо секретной информации.

В августе 2022 года ФБР провело обыск в поместье Трампа. В 2024 году Трамп выиграл выборы президента США, вступил в должность 20 января 2025 года.

Уточнения

Президентские выборы в США — президентские выборы в Соединённых Штатах Америки. Президент избирается на 4 года, его инаугурация происходит 20 января следующего года после выборов.

