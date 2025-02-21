Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности вести переговоры с президентом России

ЕС слаб. Кандидат в президенты Польши сделал заявление об отношениях с Россией и ЕС

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Веб-сайт Правительства Польши Кароль Навроцкий

Кроме того, он подчеркнул, что Европейский союз не допускают к переговорам с Россией из-за слабости. Евросоюз слаб и погряз в хаосе, об этом заявил Кароль Навроцкий.

Известно, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями США и России. Американскую делегацию представляли государственный секретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Переговоры были оценены как позитивные и конструктивные.

Уточнения

Президентские выборы в Польше в 2025 году — выборы президента состоятся 18 мая 2025 года.

