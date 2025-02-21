Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности вести переговоры с президентом России

Кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, он подчеркнул, что Европейский союз не допускают к переговорам с Россией из-за слабости. Евросоюз слаб и погряз в хаосе, об этом заявил Кароль Навроцкий.
Известно, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями США и России. Американскую делегацию представляли государственный секретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Переговоры были оценены как позитивные и конструктивные.
Президентские выборы в Польше в 2025 году — выборы президента состоятся 18 мая 2025 года.
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