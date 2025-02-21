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Венгрия хочет принять закон о противодействии иностранному влиянию

Противодействие иностранному влиянию: Венгрия хочет принять закон
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Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо законодательно оформить борьбу с иностранным влиянием по образцу США.

Виктор Орбан
Фото: Веб-сайт правительства Венгрии
Виктор Орбан

Ранее он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за закрытие USAID (Агентство США по международному развитию), подчеркнув, что нужно вымести из Венгрии организации, финансируемые этой программой, и ввести санкции против тех, кто получает иностранные деньги для влияния на венгерскую политику.

Орбан отметил, что в Америке уже идут разоблачения, и Венгрия должна следовать их примеру не только в раскрытии фактов, но и в защите. Он подчеркнул, что существует хорошо разработанный механизм, который можно адаптировать под венгерские реалии. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее Орбан сообщал о готовности заключить экономическую сделку с США без ЕС

Уточнения

Правительство Венгрии  — главный орган исполнительной власти страны, несущий ответственность перед парламентом.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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