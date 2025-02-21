Правительство США вывозит венесуэльских мигрантов на родину, с остановкой в Гондурасе

Правительство США и государственная авиакомпания Венесуэлы перевезли 177 венесуэльских мигрантов из Гуантанамо в Гондурас и далее в Венесуэлу, сообщили в иммиграционном и таможенном управлении США. Об этом пишет Reuters.
Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо находился в аэропорту под Каракасом, когда самолет приземлился, и поднялся на борт, чтобы поприветствовать мигрантов.
Все возвращающиеся будут подвергнуты медицинскому осмотру, а все, кому предъявлены уголовные обвинения, будут переданы судам, заявил Кабельо в эфире государственного телевидения.
Возвращение венесуэльских мигрантов из Гуантанамо было результатом переговоров. Венесуэла потребовала возврата граждан, которые были доставлены на военно-морскую базу Гуантанамо.
Правительство Гондураса заявило, что около 170 венесуэльских мигрантов должны прибыть в центральноамериканскую страну из США, после чего их немедленно перевезут обратно в Венесуэлу.
Депортации начались после того, как на прошлой неделе был подан иск с требованием предоставить доступ адвокатам к задержанным. Среди депортированных были лица, которым предъявлены обвинения в США.
Дональд Трамп сделал множество заявлений по вопросу миграции и депортации. В своих выступлениях Трамп обещал депортировать нелегальных мигрантов. Трамп неоднократно подчёркивал необходимость строгих мер в отношении мигрантов.
Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что некоторых нелегальных мигрантов будут высылать в Гуантанамо, а СМИ писали, что он не доволен темпами депортации мигрантов.
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