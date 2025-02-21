Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выращивать помидоры вертикально? Секрет получения большого урожая домашних помидоров в маленьком саду
Я тоже ел сухофрукты без промывки, пока не узнал этот шокирующий факт
ВС РФ перешли в наступление на Запорожском фронте, ворвавшись в Пятихатки
Эти продукты заставят вас забыть о соли: рецепторы будут в восторге
Алсу начала принимать дорогие подарки даже от не интересных ей мужчин и заявила, что это их проблемы
Перхоть у собаки: как избежать ошибки и не пропустить серьёзное заболевание
Секрет мужского здоровья прост — и он лежит на прилавке магазина
Где найти Пандору в реальности: гора Хуаншань ждёт своего путешественника
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город

Трамписты считают, что Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину

0:44
Мир

Администрация американского президента Дональда Трампа считает, что Владимиру Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Об этом сообщает New York Post.

"Лучшим вариантом для Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — цитирует издание неназванный источник, близкий к Белому дому.

Ранее США потребовали от ЕС капитуляции Киева за три недели. Об этом сообщил член комитета Европарламента по иностранным делам, финн Мика Аалтола.

"США дали нам 3 недели на согласование условий капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, США уйдут из Европы", — пишет он в соцсети.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи
Наука и техника
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи Аудио 
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу
Наука и техника
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Сводка с фронта: морпехи РФ окружают гарнизон ВСУ в Судже, США остановили продажу оружия Киеву Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
Как выращивать помидоры вертикально? Секрет получения большого урожая домашних помидоров в маленьком саду
Я тоже ел сухофрукты без промывки, пока не узнал этот шокирующий факт
ВС РФ перешли в наступление на Запорожском фронте, ворвавшись в Пятихатки
Эти продукты заставят вас забыть о соли: рецепторы будут в восторге
Сводка с фронта: морпехи РФ окружают гарнизон ВСУ в Судже, США остановили продажу оружия Киеву
Трамписты считают, что Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину
Алсу начала принимать дорогие подарки даже от не интересных ей мужчин и заявила, что это их проблемы
Перхоть у собаки: как избежать ошибки и не пропустить серьёзное заболевание
Секрет мужского здоровья прост — и он лежит на прилавке магазина
Где найти Пандору в реальности: гора Хуаншань ждёт своего путешественника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.