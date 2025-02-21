Трамписты считают, что Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину

Администрация американского президента Дональда Трампа считает, что Владимиру Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину.
Об этом сообщает New York Post.
"Лучшим вариантом для Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — цитирует издание неназванный источник, близкий к Белому дому.
Ранее США потребовали от ЕС капитуляции Киева за три недели. Об этом сообщил член комитета Европарламента по иностранным делам, финн Мика Аалтола.
"США дали нам 3 недели на согласование условий капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, США уйдут из Европы", — пишет он в соцсети.
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