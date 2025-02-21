Трамписты считают, что Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину

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Администрация американского президента Дональда Трампа считает, что Владимиру Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Об этом сообщает New York Post.

"Лучшим вариантом для Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — цитирует издание неназванный источник, близкий к Белому дому.

Ранее США потребовали от ЕС капитуляции Киева за три недели. Об этом сообщил член комитета Европарламента по иностранным делам, финн Мика Аалтола.

"США дали нам 3 недели на согласование условий капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, США уйдут из Европы", — пишет он в соцсети.