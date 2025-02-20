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Правящая партия Гренландии пока не планирует спешить с проведением референдума о независимости от Дании

Спешки не будет. Правящая партия Гренландии пока не планирует спешить с проведением референдума
1:14
Мир

Правящая партия Гренландии "Народное сообщество" заявила, что пока не будет спешить с проведением голосования о независимости от Дании. Возобновление интереса к Гренландии со стороны США активизировало движение за независимость страны. Об этом пишет Reuters.

Гренландия
Фото: Веб-сайт парламента Гренландии
Гренландия

Опросы общественного мнения показывают, что, хотя большинство жителей острова выступают против присоединения к США, больше половины гренландцев выступает за независимость страны.

Экономика Гренландии зависит от рыболовства, на долю которого приходится более 95% экспорта, и ежегодных субсидий из Дании, которые покрывают около половины государственного бюджета. Бывший министр экономики и природных ресурсов Гренландии предположила, что для создания самодостаточной экономики Гренландии следует уделять приоритетное внимание развитию туризма и горнодобывающей промышленности. Кроме того, она заявила, что в какой-то момент будет проведен референдум о независимости от Дании. Об этом пишет Reuters.

Правительство Гренландии коалиционное, оно сформировано двумя партиями "Народное сообщество" и "Вперед".

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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