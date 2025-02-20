Министр финансов США провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

Готовится сделка? Скотт Бессент встретился с министром иностранных дел Венгрии

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Министр финансов США Скотт Бессент встретился в среду с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы обсудить отношения Венгрии и США в области экономики и национальной безопасности, говорится в заявлении министерства финансов США. Об этом пишет Reuters.

Фото: Веб-сайт правительства Венгрии Петер Сийярто

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готовится заключить сделку с США, чтобы укрепить экономические отношения. Он также высказал мнение, что Евросоюз могут ожидать трудные месяцы.

Известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выражал поддержку Дональду Трампу. Он поддерживал позицию Трампа по различным международным вопросам.

Уточнения

Министерство финансов США — один из органов исполнительной власти США.



