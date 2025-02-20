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Киев кинул США. Украинские ресурсы, так нужные Трампу, уже проданы Великобритании

0:40
Мир

Украинские ресурсы, так нужные США, уже проданы Великобритании.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Кабінет Міністрів України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

В Киеве подписан секретный меморандум, где Владимир Зеленский отдал редкоземельные металлы британцам, сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на офис президента Украины.

Сделано это было, когда туда приезжал Кир Стармер.

Ранее экс-президент Украины не подписал договор, привезённый главой министерства финансов США Скоттом Бессентом. Также он отказался от подписи документа в немецком Мюнхене.

Бессент сказал, что бывший комик "неуместными заявлениями" накалил отношения со Штатами.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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