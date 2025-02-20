Украинские ресурсы, так нужные США, уже проданы Великобритании.
В Киеве подписан секретный меморандум, где Владимир Зеленский отдал редкоземельные металлы британцам, сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на офис президента Украины.
Сделано это было, когда туда приезжал Кир Стармер.
Ранее экс-президент Украины не подписал договор, привезённый главой министерства финансов США Скоттом Бессентом. Также он отказался от подписи документа в немецком Мюнхене.
Бессент сказал, что бывший комик "неуместными заявлениями" накалил отношения со Штатами.
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