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Пентагон пересмотрит бюджет в соответствии с приоритетами Трампа и сократит расходы на 50 миллиардов долларов

Сократить 50 миллиардов долларов. Пентагон пересмотрит бюджет в соответствии с приоритетами Трампа
1:08
Мир

Пентагон заявил в среду, что дал указание военным руководителям составить список потенциальных сокращений на общую сумму около 50 миллиардов долларов на 2026 финансовый год. Средства будут перенаправлены на приоритетные для администрации Трампа оборонные проекты. Об этом пишет Reuters.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Роберт Салессес, исполняющий обязанности заместителя министра обороны, заявил, что военные разработают список мер по экономии бюджета.

Бюджет Пентагона приближается к 1 триллиону долларов в год. В декабре бывший президент Джо Байден подписал законопроект, устанавливающий размер военного бюджета, который составит 895 миллиардов долларов на финансовый год.

Министр обороны США Хегсет публично заявил, что Пентагон сосредоточен на безопасности границ США и угрозах, исходящих от Китая. Он сказал, что США больше не могут в первую очередь заботиться о безопасности Европы. Известно, что команда Маска приступила к проверке расходов Пентагона. 

Уточнения

Федеральный бюджет США предлагается Президентом США в виде запроса к Конгрессу. В нём содержатся рекомендации по структуре расходов федерального правительства на следующий финансовый год (начинающийся 1 октября). 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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