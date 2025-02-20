Найджел Фарадж отказался от формального контроля над своей партией, лидирующей по данным опросов

Состав акционеров изменен. Найджел Фарадж отказался от формального контроля над своей партией

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Политик Найджел Фарадж отказался от формального контроля над своей партией "Реформировать Соединённое Королевство", которая в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения, поскольку стремится победить на следующих всеобщих выборах в Великобритании. Об этом пишет Reuters.

Фото: Веб-сайта Найджела Фараджа Найджел Фарадж

"Реформировать Соединённое Королевство" была зарегистрирована как частная компания, и Фарадж руководил ею с 2018 года в качестве мажоритарного акционера. В среду Фарадж и Ричард Тайс, заместитель лидера партии, отказались от своих более чем 90% акций Reform UK Party Limited. Как следует из документов, партия теперь будет контролироваться ее членами. В партии состоят пять членов парламента Великобритания.

Ранее в этом месяце партия "Реформировать Соединённое Королевство" обогнала правящую Лейбористскую партию Великобритании и впервые стала самой популярной политической партией страны по результатам крупного опроса общественного мнения, что отражает растущее недовольство премьер-министром Киром Стармером, который находится на посту премьер-министра уже семь месяцев.

Партия пытается убедить избирателей, что она в состоянии сформировать следующее правительство в преддверии следующих всеобщих выборов, которые должны состояться к 2029 году.

Уточнения

Акционер — владелец акций, участник акционерного общества/

