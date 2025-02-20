Глава МИД Норвегии заявил, что Европа ощущает угрозу своему существованию

Европа в кризисе. Глава МИД Норвегии сделал заявление

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Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Европа ощущает угрозу своему существованию и переживает глубокий кризис. Это заявление было сделано на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" в Йоханнесбурге. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: Веб-сайт Министерства иностранных дел России флаг Норвегии

Эйде отметил, что, приехал из Европы, находящейся в кризисе, кроме того, заявил, что Европа ощущает угрозу из-за недавних событий, он выразил сожаление по поводу отсутствия государственного секретаря США Марко Рубио на встрече.

Администрация президента США Дональда Трампа, по мнению New York Times, скептически относится к многосторонним форумам, предпочитая двусторонние переговоры. В Белом доме считают, что тематика предстоящих встреч в ЮАР противоречит приоритетам Вашингтона.

Уточнения

Эспен Барт Эйде — норвежский политолог, политический и государственный деятель.

