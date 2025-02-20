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The Economist заявляет, что Трамп, похоже, намерен избавиться от Зеленского

Трамп хочет избавиться от Зеленского?The Economist рассказал об отношении Трампа к Зеленскому
1:12
Мир

Известно, что у президента США возникают трудности в общении с лидерами стран ЕС, а кроме того, с журналистами. Но переговоры между ЕС и США продолжаются.  А вот отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, видимо, находятся в очень глубоком кризисе. 19 февраля Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором, кроме того, заявил, что у него очень низкий рейтинг. 

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

The Economist заявляет, что Трамп, похоже, намерен избавиться от Зеленского. Как сообщил один из источников издания, президент США считает Зеленского человеком с непростым характером. Об этом пишут argumenti.ru.  

Известно, что Фридрих Мерц заявлял, что был несколько шокирован публикацией Дональда Трампа.  Позже стало известно, что чиновники ЕС опасаются того, что США отменят санкции против России. Об этом писали СМИ. 

Майкл Уолтц, советник президента США по национальной безопасности, связал заявления Трампа с негативным отношением Зеленского к инициативам США.

Уточнения

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности является главным советником Президента США по вопросам национальной безопасности. Является членом Совета национальной безопасности США, который входит в Исполнительный офис Президента США.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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