Президент Франции едет на встречу с Дональдом Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава МИД Франции Бенжамен Аддад.
Кроме того, он сообщил, что Макрон и Трамп поддерживают регулярное общение. А целью визита Макрона является продолжение диалога с США. Об этом пишут РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США в ближайшее время.
Известно, что 19 февраля 2025 году президент США Дональд Трамп подверг критике действия Владимира Зеленского. На этой неделе в Париже по инициативе Макрона прошел экстренный саммит.
Министр иностранных дел в Правительстве Франции является членом кабинета, ответственным за отношения Франции с зарубежными странами.
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