Президент Франции едет на встречу с Дональдом Трампом

Хочет переубедить Трампа? Президент Франции едет в Вашингтон на следующей неделе

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава МИД Франции Бенжамен Аддад.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Кроме того, он сообщил, что Макрон и Трамп поддерживают регулярное общение. А целью визита Макрона является продолжение диалога с США. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США в ближайшее время.

Известно, что 19 февраля 2025 году президент США Дональд Трамп подверг критике действия Владимира Зеленского. На этой неделе в Париже по инициативе Макрона прошел экстренный саммит.

Уточнения

Министр иностранных дел в Правительстве Франции является членом кабинета, ответственным за отношения Франции с зарубежными странами.

