Европейские дипломаты обеспокоены тем, что Дональд Трамп может отменить санкции против России

Чиновники ЕС боятся: Дональд Трамп может отменить санкции против России

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Европейские дипломаты и чиновники получают сигналы от США, что санкции против России пока не будут сняты. Но они обеспокоены противоречивостью действий администрации Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Источники, на которые ссылается Financial Times, указывают, что намерение США пока не смягчать санкции и даже их усилить, противоречит заявленным планам развивать экономическое сотрудничество с Россией. Чиновники ЕС допускают, что санкции США будут отменены.

Известно, что встреча делегаций США и России состоялась 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, стороны охарактеризовали переговоры как конструктивные и нацеленные на результат.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Введение пошлин на товары из Мексики и Канады было отложено.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков





