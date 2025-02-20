Европейские дипломаты обеспокоены тем, что Дональд Трамп может отменить санкции против России

Европейские дипломаты и чиновники получают сигналы от США, что санкции против России пока не будут сняты. Но они обеспокоены противоречивостью действий администрации Трампа. Об этом пишет Financial Times.
Источники, на которые ссылается Financial Times, указывают, что намерение США пока не смягчать санкции и даже их усилить, противоречит заявленным планам развивать экономическое сотрудничество с Россией. Чиновники ЕС допускают, что санкции США будут отменены.
Известно, что встреча делегаций США и России состоялась 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, стороны охарактеризовали переговоры как конструктивные и нацеленные на результат.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Введение пошлин на товары из Мексики и Канады было отложено.
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