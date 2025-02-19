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Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году

0:56
Мир

Стало известно, какие страны могут пострадать, если астероид 2024 YR4 в 2032 году упадёт на нашу планету.

астероид
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид

Кстати, его диаметр составляет от 40 до 90 метров. Это небесное тело может столкнуться с Землёй в 2032 году. Вероятность столкновения составляет 2,3 процента, но в будущем прогноз могут пересмотреть.

NASA опубликовало список стран, попавших в зону риска. Эти территории наиболее сильно подвержены падению астероида. В их числе: Индия, Пакистан, Бангладеш, Эфиопия, Судан, Нигерия, Венесуэла, Колумбия и Эквадор.

Точнее узнать о возможном районе столкновения можно будет, когда поступят достоверные сведения об орбите движения небесного тела.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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