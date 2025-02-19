Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году

Стало известно, какие страны могут пострадать, если астероид 2024 YR4 в 2032 году упадёт на нашу планету.
Кстати, его диаметр составляет от 40 до 90 метров. Это небесное тело может столкнуться с Землёй в 2032 году. Вероятность столкновения составляет 2,3 процента, но в будущем прогноз могут пересмотреть.
NASA опубликовало список стран, попавших в зону риска. Эти территории наиболее сильно подвержены падению астероида. В их числе: Индия, Пакистан, Бангладеш, Эфиопия, Судан, Нигерия, Венесуэла, Колумбия и Эквадор.
Точнее узнать о возможном районе столкновения можно будет, когда поступят достоверные сведения об орбите движения небесного тела.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.