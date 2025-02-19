Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они пережили 3 кризиса: почему компании всё чаще нанимают сотрудников 40+?
Мотор не вечен, но можно помочь ему умереть быстрее: 5 способов гарантированного износа
Как не облажаться при выборе подарка мужчине? Вот, что точно не стоит покупать на 23 Февраля
Как быстро протрезветь? Простые способы, которые работают
Древние европейцы были каннибалами? Археологи сделали шокирующее открытие
Как постирать пиджак дома и не испортить его? Проверенный способ
Обнимашки намного полезнее, чем вы думали! Как они влияют на здоровье?
Чёрная дыра M87*: астрономы получили её изображение
Модные правила 2025 года: четыре тренда с подиумов Нью-Йорка, которые сделают вас иконой стиля

Заявления президента США Дональда Трампа повлияли на рейтинги политических партий в Канаде

Заявления Трампа повлияли на выборы в Канаде
1:07
Мир

Заявления Дональда Трампа повлияли на ход выборов в Канаде. Изначально казалось, что оппозиция одержит уверенную победу, но теперь рейтинги Либеральной и Консервативной партии Канады почти сравнялись. 

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Введение Трампом пошлин повлияло на уровень поддержки Консервативной партии Канады. Большой отрыв, который был у Консервативной партии по данным опросов, значительно сократился. Кроме того, заявление Джастина Трюдо об уходе в отставку также повлияло на рейтинги. Об этом пишет Reuters.

Парламентские выборы в Канаде состоятся не позднее 20 октября 2025 года.  Партия, получившая большинство мест на выборах (более 50% от общего числа мест), формирует правительство. Лидер этой партии становится премьер-министром и формирует кабинет министров.

Если ни одна партия не получает большинства, партия, получившая наибольшее число мест, может попытаться заручиться поддержкой других партий для формирования правительства.

Уточнения

Палата общин  — это избираемая палата, состоящая из 338 депутатов. Депутаты избираются на ограниченный срок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как часто поливать спатифиллум?
Садоводство, цветоводство
Как часто поливать спатифиллум? Аудио 
Tesla нервничает, а владельцы бензиновых авто потеют — Kia выпускает электромобиль с запасом хода 560 км
Авто
Tesla нервничает, а владельцы бензиновых авто потеют — Kia выпускает электромобиль с запасом хода 560 км Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Они пережили 3 кризиса: почему компании всё чаще нанимают сотрудников 40+?
Мотор не вечен, но можно помочь ему умереть быстрее: 5 способов гарантированного износа
Как не облажаться при выборе подарка мужчине? Вот, что точно не стоит покупать на 23 Февраля
Как быстро протрезветь? Простые способы, которые работают
Древние европейцы были каннибалами? Археологи сделали шокирующее открытие
Как постирать пиджак дома и не испортить его? Проверенный способ
Обнимашки намного полезнее, чем вы думали! Как они влияют на здоровье?
Чёрная дыра M87*: астрономы получили её изображение
Модные правила 2025 года: четыре тренда с подиумов Нью-Йорка, которые сделают вас иконой стиля
Этот трюк жены спас наш бюджет — еда не пропадает, а холодильник всегда полон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.