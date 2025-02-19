Заявления президента США Дональда Трампа повлияли на рейтинги политических партий в Канаде

Заявления Дональда Трампа повлияли на ход выборов в Канаде. Изначально казалось, что оппозиция одержит уверенную победу, но теперь рейтинги Либеральной и Консервативной партии Канады почти сравнялись.
Введение Трампом пошлин повлияло на уровень поддержки Консервативной партии Канады. Большой отрыв, который был у Консервативной партии по данным опросов, значительно сократился. Кроме того, заявление Джастина Трюдо об уходе в отставку также повлияло на рейтинги. Об этом пишет Reuters.
Парламентские выборы в Канаде состоятся не позднее 20 октября 2025 года. Партия, получившая большинство мест на выборах (более 50% от общего числа мест), формирует правительство. Лидер этой партии становится премьер-министром и формирует кабинет министров.
Если ни одна партия не получает большинства, партия, получившая наибольшее число мест, может попытаться заручиться поддержкой других партий для формирования правительства.
Палата общин — это избираемая палата, состоящая из 338 депутатов. Депутаты избираются на ограниченный срок.
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