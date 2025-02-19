Майкл Уолц объяснил заявления Трампа о Зеленском и сообщил, что Трамп недоволен его действиями

Майкл Уолц заявил, что Трамп недоволен позицией Зеленского

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что критика, направленная в адрес Владимира Зеленского, это реакция на отторжение Украиной инициатив США.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Администрация США выразила недовольство эскалацией риторики и отторжением Украиной предложений, которые американская сторона рассматривает как возможность. Об этом Уолц рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Советник Трампа отметил, что США предлагают инвестиции в инфраструктуру Украины и наращивание ресурсов, тогда как европейцы предоставляют кредиты. Он также подчеркнул, что Трамп не потерпит подобного отношения.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике действия Владимира Зеленского.

Уточнения

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности является главным советником Президента США по вопросам национальной безопасности. Является членом Совета национальной безопасности США, который входит в Исполнительный офис Президента США.

