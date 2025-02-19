Диктатор без выборов сработался с сонным Байденом: Трамп раскритиковал Зеленского

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Владимира Зеленского и высказался о его отношениях с бывшим американским лидером Джо Байденом.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джо Байден и Владимир Зеленский

"Подумайте только: имевший скромный успех комик Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать", — написал Трамп в соцсети.

Он уточнил, что Штаты отдали Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, при этом не получив ничего взамен.

"Почему же сонный Джо Байден не потребовал выравнивания, ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — у нас есть большой, красивый океан, который нас отделяет. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, "ПРОПАЛА", — задался вопросом президент США.

Трамп возмутился тем, что Зеленский не собирается проводить выборы, а его рейтинги в украинских опросах низкие.

"Зеленский преуспел в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — заявил американский лидер.

По словам Трампа, сейчас США успешно ведут переговоры о прекращении войны Украины с Россией. Байден, как он отметил, даже не пытался это сделать. Зеленский же, вероятно, хочет, чтобы "финансовый поток" не останавливался.

"Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это все продолжается…", — заключил Трамп.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

