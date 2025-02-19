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Президент США Дональд Трамп призвал принять новый государственный бюджет

Работа правительства США может остановиться. Трамп просит Конгресс принять новый бюджет
0:48
Мир

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять новый государственный бюджет, чтобы избежать остановки финансирования правительства в середине марта. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Трамп унаследовал проблему c бюджетом от предыдущей администрации Джо Байдена, при которой был согласован временный бюджет до 14 марта 2025 года. Если к этому сроку не будут приняты новые решения о выделении ассигнований, работа правительства может прекратиться.

Самый продолжительный шатдаун в истории США, длившийся 35 дней, произошел в 2018-2019 годах из-за разногласий по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.

Уточнения

Государственный бюджет — финансовый документ страны, совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Работа правительства США может остановиться. Трамп просит Конгресс принять новый бюджет
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