Президент США Дональд Трамп призвал принять новый государственный бюджет

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять новый государственный бюджет, чтобы избежать остановки финансирования правительства в середине марта. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Трамп унаследовал проблему c бюджетом от предыдущей администрации Джо Байдена, при которой был согласован временный бюджет до 14 марта 2025 года. Если к этому сроку не будут приняты новые решения о выделении ассигнований, работа правительства может прекратиться.
Самый продолжительный шатдаун в истории США, длившийся 35 дней, произошел в 2018-2019 годах из-за разногласий по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.
Государственный бюджет — финансовый документ страны, совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ.
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