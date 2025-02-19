Многие европейские военные подразделения непригодны для развертывания на востоке ЕС

Financial Times рассказала о проблемах европейских армий

Европа в теории обладает достаточным количеством вооруженных сил для развертывания на востоке ЕС, однако на практике часть военных подразделений непригодна для этой задачи, пишут РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Европейские армии насчитывают почти 2 миллиона военнослужащих, из которых 1,3 миллиона находятся в ЕС. Однако многие из этих войск не могут быть развернуты.

Недавно Financial Times сообщала, со ссылкой на неназванных чиновников, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран. Ранее стало известно, что ЕС может направить 93 миллиарда евро неизрасходованных средств в военный сектор.

Уточнения

Государственный бюджет — финансовый документ страны, совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ.

