Киев преувеличил свои запасы. Геологические данные, в том числе отчёт Геологической службы США, не подтвердили там значимых залежей редкоземельных элементов.
Об этом пишет журналист Bloomberg Хавьер Блас.
"Нет ни одного заслуживающего доверия источника, утверждающего, что в стране имеются значительные запасы редкоземельных элементов (за исключением некоторого количества скандия)", — отметил публицист.
По его словам, годовой мировой объём добычи редкоземельных металлов составляет примерно 15 млрд долларов, и даже если бы Киев обеспечивал 20 процентов мирового производства, его годовой доход составлял бы всего 3 млрд долларов. И для достижения 500 млрд долларов понадобилось бы больше 150 лет добычи.
Ранее Владимир Зеленский отвергал сделку на 500 млрд долларов и спорил о помощи США.
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