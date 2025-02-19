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Пустая земля. Зеленский обманул Трампа с редкоземельными металлами

Мир

Киев преувеличил свои запасы. Геологические данные, в том числе отчёт Геологической службы США, не подтвердили там значимых залежей редкоземельных элементов.

Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами
Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

Об этом пишет журналист Bloomberg Хавьер Блас.

"Нет ни одного заслуживающего доверия источника, утверждающего, что в стране имеются значительные запасы редкоземельных элементов (за исключением некоторого количества скандия)", — отметил публицист.

По его словам, годовой мировой объём добычи редкоземельных металлов составляет примерно 15 млрд долларов, и даже если бы Киев обеспечивал 20 процентов мирового производства, его годовой доход составлял бы всего 3 млрд долларов. И для достижения 500 млрд долларов понадобилось бы больше 150 лет добычи.

Ранее Владимир Зеленский отвергал сделку на 500 млрд долларов и спорил о помощи США.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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