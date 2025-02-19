Латвийский политолог сообщил о падении Латвии в экономическую пропасть и рассказал о бессилии властей

Латвийский политолог рассказал о бессилии властей и экономической пропасти

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О том, что Латвия испытывает экономические трудности известно достаточно давно. СМИ все чаще пишут о том, что экономический кризис в Латвии углубляется.

Фото: Веб-сайт правительства Латвии Эвика Силиня

Политолог Филипп Раевский критически высказался о кабинете министров Латвии, заявив, что нынешнее правительство Латвии не готово ничего предпринимать для решения экономических проблем. Об этом пишут argumenti.ru.

Политолог полагает, что проблема заключается в том, что под руководством премьер-министра Эвики Силини Латвия оказалась в экономической пропасти, и скоро люди не смогут позволить себе купить необходимые продукты.

Налогоплательщики Латвии платят большие налоги, а экономическая политика страны несостоятельна. Стоимость электричества в Латвии в 26 раз выше, чем в Швеции, цены на необходимые продукты питания и медикаменты постоянно растут.

Уточнения

Президент министров — глава исполнительной власти Латвии.



