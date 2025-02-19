Компания Дональда Трампа подала иск против судьи Верховного федерального суда Бразилии

Компания президента США Дональда Трампа Trump Media&Technology Group подала иск против судьи Верховного федерального суда Бразилии Александра де Мораеса, обвинив его в цензуре. Об этом сообщает Reuters.
Media&Technology Group, мажоритарным владельцем которой является Дональд Трамп, подала иск в федеральный суд США в Тампе. Media&Technology Group управляет сайтом Truth Social.
Компания обвинила судью Александра де Мораеса в цензурировании политического контента и нарушении законодательства из-за требования к видеоплатформе Rumble удалить аккаунты некоторых бразильских экспертов.
В иске говорится о том, что судья подверг цензуре законную политическую дискуссию в Соединённых Штатах.
Федеральные суды США — органы судебной власти США федерального уровня.
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