Компания Дональда Трампа подала иск против судьи Верховного федерального суда Бразилии

Подали иск к судье. Компания Дональда Трампа подала иск против судьи Верховного федерального суда Бразилии

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Компания президента США Дональда Трампа Trump Media&Technology Group подала иск против судьи Верховного федерального суда Бразилии Александра де Мораеса, обвинив его в цензуре. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Media&Technology Group, мажоритарным владельцем которой является Дональд Трамп, подала иск в федеральный суд США в Тампе. Media&Technology Group управляет сайтом Truth Social.

Компания обвинила судью Александра де Мораеса в цензурировании политического контента и нарушении законодательства из-за требования к видеоплатформе Rumble удалить аккаунты некоторых бразильских экспертов.

В иске говорится о том, что судья подверг цензуре законную политическую дискуссию в Соединённых Штатах.

Уточнения

Федеральные суды США — органы судебной власти США федерального уровня.

