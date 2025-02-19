В Польше собирают деньги на покупку Гавайев в ответ на заявления президента США Дональда Трампа

В Польше захотели купить Гавайи и начали сбор средств

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

В Польше собирают деньги на покупку Гавайев в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о желании приобрести Гренландию, об этом пишет РИА Новости.

Фото: Веб-сайт Гавайев Гавайи

В Польше был запущен сбор средств для покупки американского штата Гавайи. Организаторы хотят собрать миллион злотых, считая, что этой суммы будет достаточно для приобретения. Злотый — официальная валюта Польши.

В описании к сбору предлагается включить Гавайи в состав Польши в качестве 17-го воеводства, не изменяя при этом название штата. Организаторы хотят выкупить Гавайи и присоединить их к Польше как Гавайское воеводство.

Мотивом для сбора средств послужили планы президента Трампа купить Гренландию. Организаторы считают, что если Дональд Трамп стремится приобрести Гренландию, то Польша имеет право предложить США выкупить Гавайи. И видят возможность создания курортной экономической зоны для страны.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание приобрести Гренландию, но не исключил применения военной силы.

Уточнения

Гренландия — крупнейший на Земле остров.

