Отношение США к Европе похоже на фильм ужасов, об этом пишет New York Times

Похоже на фильм ужасов. New York Times пишет об отношении Трампа к ЕС

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Отношение США к Европе, изменившееся с приходом к власти американского президента Дональда Трампа, похоже на фильм ужасов, об этом сообщает New York Times.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Как пишет New York Times, администрация Трампа не только требует от союзников платить больше за оборону, но и угрожает начать торговую войну, что может усложнить сбор средств для этой цели. Ситуация напоминает фильм ужасов, когда главные герои постепенно осознают, что людей, которых они любили, подменили. Отчасти паника возникает из-за того, что они не знают, кому можно доверять.

Европейцы начинают осознавать тот факт, что они полностью зависят от иностранной державы. Отношение администрации Трампа к давним союзникам становится все более очевидным.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

