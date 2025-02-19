Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сингапуре разработали бумажные батареи, которые вырабатывают энергию
Дочь Успенской выставила на продажу свою картину: надеется хорошо подзаработать
Секреты диагностики: как за 5 минут понять, стоит ли покупать авто
Фотографы перепутали Марка Эйдельштейна с Тимоти Шаламе
Жена Соболева сообщила о падении няни с ребёнком на руках: сломала руки
Актриса Ксенофонтова разводится с мужем, свадьбу с которым сыграла в 2022 году
Покупаем продукты питания без переплат: правила, которые помогут сберечь бюджет
Спасти компьютер — как сделать диск восстановления Windows за 4 простых действия
Рекомендации пассажирам: что делать при отмене рейса

Отношение США к Европе похоже на фильм ужасов, об этом пишет New York Times

Похоже на фильм ужасов. New York Times пишет об отношении Трампа к ЕС
0:50
Мир

Отношение США к Европе, изменившееся с приходом к власти американского президента Дональда Трампа, похоже на фильм ужасов, об этом сообщает New York Times.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Как пишет New York Times, администрация Трампа не только требует от союзников платить больше за оборону, но и угрожает начать торговую войну, что может усложнить сбор средств для этой цели. Ситуация напоминает фильм ужасов, когда главные герои постепенно осознают, что людей, которых они любили, подменили. Отчасти паника возникает из-за того, что они не знают, кому можно доверять.

Европейцы начинают осознавать тот факт, что они полностью зависят от иностранной державы. Отношение администрации Трампа к давним союзникам становится все более очевидным.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Садоводство, цветоводство
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Киев в шоке: Трамп объявил условия колонизации Украины Юрий Бочаров РФ и США в Эр-Рияде пришли к консенсусу по Зеленскому и выборам на Украине Любовь Степушова Несбыточные мечты и реальные планы: чего всё же достигнет Россия по итогам спецоперации? Виктор Пахомов
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
Сати Казанова рассказала, почему её муж-итальянец захотел присутствовать на родах
Американский певец похвастался снимком с Юрой Борисовым
Похоже на фильм ужасов. New York Times пишет об отношении Трампа к ЕС
Сквозняки угрожают здоровью — узнайте, как защититься от них
Почему все ваши усилия уходят в никуда? Узнайте об отстающих мышцах
ВСУ атаковали последний пункт обмена военнопленными и телами погибших
Всё, что нужно знать о пенсиях в 2026 году: кому ждать сюрпризов?
Киев в шоке: Трамп объявил условия колонизации Украины
Дилеры в шоке: как продать машину дороже, не потратив ни копейки
Хрустящая корочка, нежная начинка и минимум усилий: вот так должен выглядеть быстрый десерт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.