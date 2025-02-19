Особое внимание — Лавров раскрыл положение Украины на переговорах

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля особое внимание было уделено ситуации на Украине.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

По его словам, российская сторона подчеркнула необходимость устранения угроз безопасности России, связанных с возможным втягиванием Украины в НАТО.

Лавров отметил, что Россия и США договорились о создании рабочих групп на высоком уровне для начала работы по скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта. Он добавил, что после утверждения представителей обеих стран начнутся регулярные консультации.

Министр также рассказал, что российская делегация призвала американскую сторону пресечь действия киевского режима, направленные на уничтожение всего, что связано с Россией и русской культурой.

Лавров подчеркнул, что Россия и США разделяют мнение о необходимости искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важный момент, по его словам, был особо подчеркнут президентом Владимиром Путиным в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом 12 февраля.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

