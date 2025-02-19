Реформа с Севера — Финляндия выступила за глобальный Юг

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Президент Финляндии Александр Стубб выступил с призывом к перераспределению власти в мире, отдав предпочтение глобальному Югу.

Фото: Сайт Северного сотрудничества (norden.org) by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Финский президент Александр Стубб

В интервью журналу Foreign Policy он выразил свое недоумение по поводу того, что ООН, призванная поддерживать мир, не имеет в Совете безопасности представителей из Латинской Америки и Африки, а единственным представителем Азии является Китай. Стубб подчеркнул необходимость реформирования этой структуры.

По мнению финского лидера, именно страны глобального Юга будут играть решающую роль в отношениях между глобальным Востоком и Западом. Он назвал Индию, Саудовскую Аравию, Нигерию, Кению, Южную Африку, Аргентину, Бразилию и Мексику ключевыми игроками на мировой арене.

Стубб убежден, что многосторонность и сотрудничество являются основой стабильного мирового порядка, в то время как многополярность ведет к сделкам и беспорядку, которых следует избегать.