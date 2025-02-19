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Дружба с Путиным — в Польше призвали к перезагрузке отношений с РФ

1:02
Мир

Польский еженедельник Myśl Polska призывает власти страны пересмотреть свою политику в отношении России. Авторы статьи считают, что политика президента США Дональда Трампа создает новые геополитические реалии, в которых изоляция может коснуться не России, а ее ярых критиков, таких как Польша и страны Балтии.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Журналисты Myśl Polska подчеркивают необходимость изменения риторики польских дипломатов и политиков. Они советуют Варшаве следовать примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который уже пошел по пути сближения с Москвой.

В свою очередь, издание MP отмечает, что отказ от контактов с Россией ведет к изоляции не Москвы, а самой Польши.

Между тем, в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. В ходе четырех с половиной часовой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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