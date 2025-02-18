Это может стать катастрофой для всей Европы: что таится под озером в Германии?

Учёные сделали неожиданный вывод -под озером Лаахер-Зе в самом центре Германии "живет" серьезная опасность — мощнейший вулкан, извержение которого может стать катастрофой для всей Европы.
Эксперты думают, что в последний раз вулкан извергался около 13 тысяч лет назад, уничтожив все живое в радиусе 60 километров и погрузив Землю во мрак и холод от пепла, пишет KP. RU.
Когда произойдёт следующее извержение, неизвестно. Учёные только предупредили, что, в этой области происходят активные процессы из-за движения магмы.
Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
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