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Это может стать катастрофой для всей Европы: что таится под озером в Германии?

Мир

Учёные сделали неожиданный вывод -под озером Лаахер-Зе в самом центре Германии "живет" серьезная опасность — мощнейший вулкан, извержение которого может стать катастрофой для всей Европы.

Мюнхен, Германия
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мюнхен, Германия

Эксперты думают, что в последний раз вулкан извергался около 13 тысяч лет назад, уничтожив все живое в радиусе 60 километров и погрузив Землю во мрак и холод от пепла, пишет KP. RU.

Когда произойдёт следующее извержение, неизвестно. Учёные только предупредили, что, в этой области происходят активные процессы из-за движения магмы.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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