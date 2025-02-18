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Китай осудил тарифы, введенные президентом США, на заседании Всемирной торговой организации

Пошлины могут перевернуть мировую торговую систему. Китай сделал заявление
Мир

Китай осудил тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, на заседании Всемирной торговой организации, предупредив, что такие тарифные потрясения угрожают перевернуть мировую торговую систему и могут привести к глобальной рецессии. Об этом пишет Reuters.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Ранее Трамп объявил  о введении дополнительных пошлин на весь китайский импорт в США в размере 10%. Споры между двумя экономиками в ВТО начались задолго до того, как Трамп был избран президентом во второй раз.

Посол Китая в ВТО Ли Чэнган заявил, что тарифные потрясения усиливают экономическую неопределенность, вредят мировой торговле и создают риски роста инфляции. Кроме того, он заявил, что действия Дональда Трампа могут разрушить торговую систему.

Ранее Дональд Трамп отложил введение пошлин на товары из Мексики на месяц после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Введение пошлин на товары из Канады тоже было отложено. Позже были введены пошлины на сталь и алюминий.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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