Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пошлины могут перевернуть мировую торговую систему. Китай сделал заявление
Это может стать катастрофой для всей Европы: что таится под озером в Германии?
Контрольных работ станет меньше: эти нововведения ждут школьников в 2025 году
Природный убийца инфекций: куркума спасает от смертельных бактерий
Пирожки как из детства! Секрет мягкого теста на молоке
Эндокринолог оценила супер средство для похудения от Елены Малышевой
Макияж, который сделает вас моложе на несколько лет: советы специально для зрелой кожи
Трейнспоттинг набирает популярность — когда в кадр попадают поезда
Этот способ ведения бизнеса набирает популярность — путешествуйте по миру и не платите за жильё

Каждый пятый американец заявил, что покупает больше товаров, чем обычно из-за опасений по поводу тарифов

Трамп ввел пошлины, а американцы начали бояться роста цен
1:09
Мир

Каждый пятый американец заявил, что покупает больше товаров, чем обычно, в основном из-за опасений по поводу тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Тарифы часто вызывают инфляцию, поскольку они повышают стоимость импортируемых товаров, вынуждая предприятия либо покрывать более высокие расходы, либо перекладывать их на плечи потребителей за счет повышения цен.

Что касается потребителей, то страх перед ростом цен часто подталкивает их к накоплению запасов, особенно скоропортящихся продуктов питания, туалетной бумаги, медицинских товаров, поскольку они спешат приобрести товары до дальнейшего роста цен.

Согласно отчету, на вопрос о влиянии запланированных Трампом тарифов на крупные покупки, 22% респондентов ответили, что они оказали значительное влияние, в то время как 30% сообщили о некотором влиянии.

Ранее стало известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговых войн и других экономических причин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Садоводство, цветоводство
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Ем финики каждый день – вот что произошло с моим организмом
Здоровье
Ем финики каждый день – вот что произошло с моим организмом Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ГАЗ-21 Волга. Почему легендарную королеву автомобилей СССР угонял Юрий Деточкин Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Контрольных работ станет меньше: эти нововведения ждут школьников в 2025 году
Природный убийца инфекций: куркума спасает от смертельных бактерий
Пирожки как из детства! Секрет мягкого теста на молоке
Эндокринолог оценила супер средство для похудения от Елены Малышевой
Макияж, который сделает вас моложе на несколько лет: советы специально для зрелой кожи
Двое футболистов из одного клуба тайно умерли во сне: в чём причина страшной трагедии?
Этот способ ведения бизнеса набирает популярность — путешествуйте по миру и не платите за жильё
Трейнспоттинг набирает популярность — когда в кадр попадают поезда
Как вырастить любисток: советы для вашего сада и цветочного горшка
Первый случай самоосознания у рыб: они используют отражение для принятия решения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.