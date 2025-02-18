Каждый пятый американец заявил, что покупает больше товаров, чем обычно из-за опасений по поводу тарифов

Трамп ввел пошлины, а американцы начали бояться роста цен

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Каждый пятый американец заявил, что покупает больше товаров, чем обычно, в основном из-за опасений по поводу тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Тарифы часто вызывают инфляцию, поскольку они повышают стоимость импортируемых товаров, вынуждая предприятия либо покрывать более высокие расходы, либо перекладывать их на плечи потребителей за счет повышения цен.

Что касается потребителей, то страх перед ростом цен часто подталкивает их к накоплению запасов, особенно скоропортящихся продуктов питания, туалетной бумаги, медицинских товаров, поскольку они спешат приобрести товары до дальнейшего роста цен.

Согласно отчету, на вопрос о влиянии запланированных Трампом тарифов на крупные покупки, 22% респондентов ответили, что они оказали значительное влияние, в то время как 30% сообщили о некотором влиянии.

Ранее стало известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговых войн и других экономических причин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

