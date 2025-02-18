США отказываются от стратегии давления. Теперь США демонстрирует готовность к диалогу с Россией

Изменение тактики. США отказываются от стратегии давления

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Переговоры между США и Россией, состоявшиеся в Эр-Рияде, были охарактеризованы обеими сторонами как конструктивные и нацеленные на результат. Это может свидетельствовать о значительном изменении подхода Вашингтона к взаимодействию с Россией, пишет The New York Times.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

На этих переговорах Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США за столом переговоров находились помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Эта встреча стала самым масштабным дипломатическим контактом между двумя странами за последние три года. Обсуждались возможность нормализации двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество.

Встреча стала поворотным моментом в американской внешней политике, может отражать желание США отказаться от стратегии давления. Теперь Вашингтон демонстрирует готовность к диалогу и взаимодействию.

Некоторые европейские лидеры выразили опасения, что возможные договоренности между США и Россией могут негативно сказаться на ситуации в регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал экстренный саммит в Париже 17 февраля. На саммите было решено увеличить военные траты Европы.

Уточнения

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности является главным советником Президента США по вопросам национальной безопасности.

