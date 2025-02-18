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Прокурор в Вашингтоне подала в отставку, сославшись на неправомерные требования администрации Трампа

Трамп принудил? Прокурор в Вашингтоне уходит в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
1:16
Мир

Федеральный прокурор в Вашингтоне подала в отставку, сославшись на неправомерные требование администрации Трампа начать уголовное расследование.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Дениз Чунг, курировавшая уголовные дела в прокуратуре США в Вашингтоне, заявила, что ей было приказано начать расследование в отношении обстоятельств заключения государственного контракта, запрос не был подкреплен достаточными доказательствами. Об этом пишет Reuters.

Дениз Чунг утверждает, что когда она отказалась начать расследование, сославшись на отсутствие доказательств, ей было приказано наложить арест на активы, чтобы помешать получателю контракта использовать государственные средства.

После чего она направила письмо в банк, порекомендовав заморозить средства.  Администрация Трампа настаивала на том, чтобы прокурор обязала банк заморозить средства, а не рекомендовала. Вскоре от прокурора потребовали уйти в отставку, об этом пишет Reuters.

Известно, что большое число чиновников министерства юстиции, которые обычно остаются на своих должностях при смене власти в США, были уволены с тех пор, как Трамп вступил в должность 20 января 2025 года.

Уточнения

Федеральный прокурор США  — главный сотрудник федеральных правоохранительных органов в федеральном судебном округе США.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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