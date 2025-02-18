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Один из крупнейших японских банков сообщил о выявленном случае кражи денег и ценностей из депозитарных ячеек

Кража из ячейки. В крупном японском банке выявили случаи краж
1:00
Мир

Один из крупнейших японских банков, Mizuho Bank, сообщил о выявленных случаях краж денег и ценностей из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько десятков миллионов иен (несколько десятков тысяч долларов). Кража ценностей произошла в 2019 году, выяснилось, что виновным был сотрудник банка. Об этом сообщил телеканал NHK.

флаг Японии
Фото: Веб-сайт правительства Японии
флаг Японии

Ранее громкий скандал разразился вокруг другого крупного японского банка, MUFG Bank, когда стало известно о многочисленных случаях краж из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько миллиардов иен. Общее число пострадавших клиентов составило около 60 человек/

В 2016 году в одном из отделений банка Sumitomo Mitsui произошла кража. Высокопоставленный сотрудник банка Mitsui Sumitomo присвоил 190 миллионов иен, за что был арестован.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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