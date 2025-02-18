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Разделение на части — Лавров прокомментировал территориальные претензии ЕС

1:45
Мир

На пресс-конференции, состоявшейся после российско-американских переговоров в Эр-Рияде, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг желания некоторых стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине.

Лавров
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лавров

Он отметил, что не знает, существует ли связь между этой инициативой и заявлениями о претензиях на украинские земли в этих государствах.

Журналист задал вопрос Лаврову о возможной связи между стремлением ряда стран ЕС быть вовлеченными в переговоры по украинскому вопросу и их заявлениями о праве на украинские территории. В ответ министр указал, что не может утверждать однозначно, но такие обсуждения действительно ведутся. Он напомнил, что политики в Румынии недавно поднимали эту тему. Лавров добавил, что не будет делать предположений по этому поводу.

Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску высказывал мнение, что Украина является вымышленным образованием, которое в будущем может быть разделено между другими государствами.

Переговоры высокого уровня между Россией и США прошли в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавляли Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

На стороне США участвовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. За столом переговоров также присутствовали представители Саудовской Аравии. Ушаков подчеркивал, что основной темой обсуждения стало выработку подхода к началу переговоров по Украине.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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