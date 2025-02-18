Забыли спросить — Зеленский заявил, что вопрос членства в НАТО нельзя снять с повестки

Узурпатор Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в НАТО не следует игнорировать, несмотря на отсутствие реальных шансов на вступление страны в альянс и недавние заявления президента США Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Ранее Трамп выразил свою позицию, отметив, что он не имеет возражений против слов главы Пентагона Пита Хегсета, который охарактеризовал членство Украины в НАТО как маловероятное. По мнению Трампа, предшественник на посту Джо Байден допустил ошибку, объявив, что Украина может стать частью НАТО, что, по его мнению, стало причиной дальнейшей эскалации конфликта.

Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что данный вопрос невозможно просто так убрать с повестки дня. Он отметил, что никто не заинтересован в повторении ситуации, подобной афганской, подчеркивая, что необдуманные действия могут привести к серьезным последствиям. Президент также напомнил о бегстве американских войск из Афганистана, которое произошло при управлении Байдена.