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Время пришло — турецкий лидер заявил о необходимости завершить конфликт на Украине

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Мир

Глава турецкого государства подчеркнул необходимость скорейшего завершения противостояния на территории Украины. По его мнению, затягивание ситуации не отвечает интересам ни одной из сторон.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

В ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом в столице Турции турецкий лидер акцентировал внимание на важности продолжения работы над специальным документом.

Этот документ призван обеспечить безопасную торговлю в акватории Черного моря. Власти Турции рассматривают данную инициативу как действенный инструмент для создания атмосферы доверия между участниками конфликта.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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