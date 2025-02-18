Время пришло — турецкий лидер заявил о необходимости завершить конфликт на Украине

Глава турецкого государства подчеркнул необходимость скорейшего завершения противостояния на территории Украины. По его мнению, затягивание ситуации не отвечает интересам ни одной из сторон.
В ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом в столице Турции турецкий лидер акцентировал внимание на важности продолжения работы над специальным документом.
Этот документ призван обеспечить безопасную торговлю в акватории Черного моря. Власти Турции рассматривают данную инициативу как действенный инструмент для создания атмосферы доверия между участниками конфликта.
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