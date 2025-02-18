Не заинтересованы — Запад раскрыл, почему не пригласил Украину на переговоры РФ и США

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Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что Европейский союз и Украина столкнутся с неизбежным поражением в противостоянии с Россией, если Соединенные Штаты прекратят оказывать им военную и экономическую помощь.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

По его словам, неучастие ЕС и Украины в мирных переговорах, состоявшихся в Саудовской Аравии, объясняется отсутствием заинтересованности в мирном урегулировании с обеих сторон. Он считает, что обе стороны всецело полагаются на финансовую и военную подпитку со стороны Вашингтона и без этой поддержки быстро осознают реальную стоимость продолжения конфликта с Россией.

Накануне в Эр-Рияде прошли продолжительные, около четырех с половиной часов, переговоры между делегациями России и США. В ходе встречи обсуждались состояние двусторонних отношений, перспективы урегулирования украинского кризиса, а также вопросы подготовки возможной встречи на высшем уровне между лидерами двух государств.

Российскую делегацию на этих переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны участвовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Следует отметить, что незадолго до этого состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы затрагивались вопросы обмена гражданами России и США, а также перспективы прекращения боевых действий на Украине. Примечательно, что ни российская, ни американская сторона по итогам этого разговора не упомянули о какой-либо роли Европейского союза или Украины в будущих переговорных процессах.