Воинствующий контингент — реакция РФ на размещение войск НАТО на Украине

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Российская сторона в ходе встречи с представителями Соединенных Штатов в Эр-Рияде вновь обозначила свою четкую позицию относительно присутствия иностранных военных на территории Украины.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, сообщил, что делегация РФ ясно дала понять американским коллегам о неприемлемости размещения на Украине контингента, сформированного из стран Североатлантического альянса.

Лавров подчеркнул, что любые попытки обойти эту позицию, например, путем отправки войск тех же стран НАТО, но под другими знаменами — будь то флаг Европейского союза или национальные символы отдельных государств — не изменят сути дела и останутся для России неприемлемыми.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

