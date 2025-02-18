Путь к решению проблемы — Лавров назвал регулярными встречи по Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, сообщил о достижении договоренности с Соединенными Штатами, которая открывает новый этап в урегулировании украинского вопроса. По его словам, стороны пришли к соглашению о проведении регулярных консультаций по Украине.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Ключевым шагом для запуска этого механизма станет формирование переговорных команд с обеих сторон. Лавров уточнил, что как только американская сторона определит своего представителя для этих переговоров, Россия незамедлительно предпримет ответные меры, назначив своего представителя.

После взаимного назначения уполномоченных лиц, как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, начнутся систематические обсуждения украинской проблематики. Эта договоренность, по мнению многих экспертов, может стать важным каналом для поддержания диалога и поиска путей деэскалации напряженности вокруг Украины.

Лавров сделал это заявление по завершении переговоров с американской делегацией, не уточнив пока имена участников будущих переговорных групп или конкретную повестку дня предстоящих встреч.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

