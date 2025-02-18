Необходимо перерождение — глава МИД Венгрии заявил о реорганизации ООН

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что в последние годы ООН не смогла стать эффективной платформой для мирного урегулирования конфликтов.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ООН

Он подчеркнул, что организация не достигла успеха в решении вопросов, связанных с глобальной безопасностью, и это требует серьезного переосмысления её функций.

В своем видеообращении, которое транслировал телеканал М1, Сийярто призвал к реформированию ООН, утверждая, что без изменений она не сможет эффективно справляться с современными вызовами. По его мнению, необходимо осознать, что текущая структура организации нуждается в обновлении, чтобы быть способной к адекватному реагированию на конфликты.

Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года.

