Экс президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами в тбилисском аэропорту

Бывшего грузинского президента Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения из Мюнхена. Об этом пишет издание "Аргументы недели".
По сообщениям, Зурабишвили стал жертвой группы неизвестных активистов, когда возвращался с Мюнхенской конференции. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария также подвергся нападению, возвращаясь из Мюнхена. Охранники и полиция не успели среагировать. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов возобновить переговоры с Брюсселем о вступлении Грузии в ЕС.
Премьер-министр также заявил, что развитие отношений с Брюсселем напрямую отвечает интересам Грузии, и она готова предпринять необходимые шаги для этого.
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