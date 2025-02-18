Экс президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами в тбилисском аэропорту

Бывшего президента Грузии Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси.

Бывшего грузинского президента Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения из Мюнхена. Об этом пишет издание "Аргументы недели".

Фото: commons.wikimedia.org by Giorgi Abdaladze, official photographer of the Administration of the President of Georgia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Саломе Зурабишвили

По сообщениям, Зурабишвили стал жертвой группы неизвестных активистов, когда возвращался с Мюнхенской конференции. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария также подвергся нападению, возвращаясь из Мюнхена. Охранники и полиция не успели среагировать. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов возобновить переговоры с Брюсселем о вступлении Грузии в ЕС.

Премьер-министр также заявил, что развитие отношений с Брюсселем напрямую отвечает интересам Грузии, и она готова предпринять необходимые шаги для этого.