Суд предъявил обвинения Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди

Суд предъявил обвинения бывшему президенту Аргентины в нанесении травм

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Суд предъявил обвинения бывшему президенту Аргентины Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди Фабиоле Яньес, сообщил телеканал TN. Федеральный судья Хулиан Эрколини предъявил обвинения Фернандесу и распорядился заморозить на его счетах сумму в 10 миллионов песо (около 10 тысяч долларов). Фернандесу запрещено контактировать с Яньес и приближаться к ней на расстояние менее 500 метров.

Фото: Веб-сайт правительства Аргентины Альберто Фернандес

Бывшему президенту разрешено покидать страну, но он должен уведомлять суд о своих поездках за 72 часа. Бывшая первая леди обвиняет Фернандеса в физическом и психологическом насилии.

Уточнения

Президент Аргентины — высшая политическая должность Аргентины, должность главы исполнительной ветви власти и главы государства. Также президент является главнокомандующим Вооружёнными силами Аргентины.



