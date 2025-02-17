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Суд предъявил обвинения Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди

Суд предъявил обвинения бывшему президенту Аргентины в нанесении травм
0:45
Мир

Суд предъявил обвинения бывшему президенту Аргентины Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди Фабиоле Яньес, сообщил телеканал TN. Федеральный судья Хулиан Эрколини предъявил обвинения Фернандесу и распорядился заморозить на его счетах сумму в 10 миллионов песо (около 10 тысяч долларов). Фернандесу запрещено контактировать с Яньес и приближаться к ней на расстояние менее 500 метров.

Альберто Фернандес
Фото: Веб-сайт правительства Аргентины
Альберто Фернандес

Бывшему президенту разрешено покидать страну, но он должен уведомлять суд о своих поездках за 72 часа. Бывшая первая леди обвиняет Фернандеса в физическом и психологическом насилии.

Уточнения

Президент Аргентины  — высшая политическая должность Аргентины, должность главы исполнительной ветви власти и главы государства. Также президент является главнокомандующим Вооружёнными силами Аргентины.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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