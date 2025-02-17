Немецкие избиратели ждут перемен на фоне экономических проблем

Признаки экономического спада видны повсюду. Немецкие избиратели ждут перемен

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В 2024 году крупнейшая экономика Европы продолжила сокращаться, что стало худшим показателем за два десятилетия. В преддверии всеобщих выборов, которые состоятся в воскресенье, в стране активизировались дебаты о том, как оживить экономическое состояние Германии.

Фото: Веб-сайт правительства Германии Олаф Шольц

Агентство Reuters сообщает, что побеседовало с восемью жителями Гельзенкирхена, а также высокопоставленными политиками и экономистами, которые заявили, что новое правительство должно рассмотреть возможность фундаментальных изменений в жесткой модели Германии.

Многие жители больше не чувствуют, что экономика работает на них, и хотят перемен. Часть жителей находится в отчаянии. В Гельзенкирхене признаки экономического спада видны повсюду. Об этом пишет Reuters.

Решение структурных проблем Германии обойдется в 600 миллиардов евро. При долге около 63% от объема производства в прошлом году у Германии больше возможностей для маневра, чем у многих других стран. У Соединенных Штатов Америки, например, государственный долг составляет 123% ВВП.

В 2025 году в Германии пройдут досрочные парламентские выборы, назначенные на 23 февраля. На пост канцлера претендуют несколько кандидатов, включая действующего канцлера Олафа Шольца от Социал-демократической партии, Фридриха Мерца от ХДС/ХСС, Роберта Хабека от партии "Зеленые" и Алису Вайдель от партии "Альтернатива для Германии". По данным опросов, наибольшую поддержку имеет Фридрих Мерц.

Уточнения

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года.

