Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметика зимой: развеиваем три распространённых мифа о сезонном уходе за телом
Необычное поведение собаки: зачем она роет пол в квартире
Новый вид хищников: что известно о бастетодоне
Как муравьи превратились в ходячие банки с мёдом — и зачем это нужно их колонии
Лера Кудрявцева пожаловалась на отсутствие романтики в браке
Казахстан и Венгрия запустят тестовые нефтяные поставки через трубопровод Дружба
Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов
Овсянка на сливках — нежная, ароматная и просто идеальная для завтрака
Готовим кекс без муки за 20 минут: идеальное сочетание вкуса и пользы

Немецкие избиратели ждут перемен на фоне экономических проблем

Признаки экономического спада видны повсюду. Немецкие избиратели ждут перемен
1:44
Мир

В 2024 году крупнейшая экономика Европы продолжила сокращаться, что стало худшим показателем за два десятилетия. В преддверии всеобщих выборов, которые состоятся в воскресенье, в стране активизировались дебаты о том, как оживить экономическое состояние Германии.

Олаф Шольц
Фото: Веб-сайт правительства Германии
Олаф Шольц

Агентство Reuters сообщает, что побеседовало с восемью жителями Гельзенкирхена, а также высокопоставленными политиками и экономистами, которые заявили, что новое правительство должно рассмотреть возможность фундаментальных изменений в жесткой модели Германии.

Многие жители больше не чувствуют, что экономика работает на них, и хотят перемен. Часть жителей находится в отчаянии. В Гельзенкирхене признаки экономического спада видны повсюду. Об этом пишет Reuters.

Решение структурных проблем Германии обойдется в 600 миллиардов евро. При долге около 63% от объема производства в прошлом году у Германии больше возможностей для маневра, чем у многих других стран. У Соединенных Штатов Америки, например, государственный долг составляет 123% ВВП.

В 2025 году в Германии пройдут досрочные парламентские выборы, назначенные на 23 февраля. На пост канцлера претендуют несколько кандидатов, включая действующего канцлера Олафа Шольца от Социал-демократической партии, Фридриха Мерца от ХДС/ХСС, Роберта Хабека от партии "Зеленые" и Алису Вайдель от партии "Альтернатива для Германии". По данным опросов, наибольшую поддержку имеет Фридрих Мерц.

Уточнения

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Еда и рецепты
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена? Аудио 
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Теперь не только скорость: за что еще водителей могут лишить прав
Признаки экономического спада видны повсюду. Немецкие избиратели ждут перемен
Будут выцыганивать лукавые идеи. Европейцам нечего делать на переговорах
Ошибки стирки пуховика, которые его портят — как их избежать
Легендарный дубайский десерт: как приготовить его так, чтобы все решили, что вы привезли его из Эмиратов
Опасная привычка: что происходит, если хватать собаку за шкирку
Килограммы прибавляются на диете? Врач рассказал, почему так происходит
Удержание текущих сотрудников становится приоритетом для работодателей
Строгие диеты не помогут: как похудеть наверняка и надолго
США и Европа могут столкнуться с дефицитом урана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.