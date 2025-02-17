Спикер палаты представителей США Майк Джонсон высказался о возможности западных стран выжить

Спикер палаты представителей США порассуждал о возможности выживания западных стран

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Спикер Палаты представителей США от республиканской партии Майк Джонсон заявил в понедельник, что выживание западных стран зависит от того, будут ли страны уделять приоритетное внимание своим собственным национальным интересам, прежде чем протягивать руку помощи своим соседям. Об этом пишет Reuters.

Фото: Веб-сайт палаты представителей США Майк Джонсон

Джонсон заявил, что США смогут сохранить свою силу и лидерство, только если их внешняя политика будет сосредоточена на национальных интересах. Кроме того, сказал, что надо позаботиться о своих собственных домах, прежде чем помогать заботиться о соседях.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел значительные пошлины на импорт товаров из Китая, Мексики, Канады и других стран. Он подписал указ о введении пошлин в размере 25% на сталь и алюминий, импортируемые в США. Трамп также ввел пошлины на китайские товары на сумму 600 миллиардов долларов.

Введение пошлины против Канады было приостановлено на 30 дней после телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Президент США Дональд Трамп согласился отложить и введение пошлин на товары из Мексики на месяц после достижения устного соглашения с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

