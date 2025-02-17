Спикер палаты представителей США Майк Джонсон высказался о возможности западных стран выжить

Спикер Палаты представителей США от республиканской партии Майк Джонсон заявил в понедельник, что выживание западных стран зависит от того, будут ли страны уделять приоритетное внимание своим собственным национальным интересам, прежде чем протягивать руку помощи своим соседям. Об этом пишет Reuters.
Джонсон заявил, что США смогут сохранить свою силу и лидерство, только если их внешняя политика будет сосредоточена на национальных интересах. Кроме того, сказал, что надо позаботиться о своих собственных домах, прежде чем помогать заботиться о соседях.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел значительные пошлины на импорт товаров из Китая, Мексики, Канады и других стран. Он подписал указ о введении пошлин в размере 25% на сталь и алюминий, импортируемые в США. Трамп также ввел пошлины на китайские товары на сумму 600 миллиардов долларов.
Введение пошлины против Канады было приостановлено на 30 дней после телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Президент США Дональд Трамп согласился отложить и введение пошлин на товары из Мексики на месяц после достижения устного соглашения с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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