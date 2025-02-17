Лидеры ЕС разрабатывают новый проект увеличения военных трат, о нем не будет объявлено до выборов в Германии

В ЕС хотят увеличить траты на армию, выдержит ли бюджет?

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Лидеры ЕС разрабатывают новый проект увеличения военных трат. Новые шаги не будут объявлены до парламетских выборов в Германии, чтобы не усилить позицию партии "Альтернатива для Германии". Об этом пишет Bloomberg. На фоне этих новостей акции европейских военных концернов выросли. Ранее Financial Times писала, что рост расходов окажет сильное давление на национальные бюджеты.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировала значительный пакет мер в военной сфере.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренный саммит в Париже для обсуждения действий нового президента США Дональда Трампа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с резкой критикой в адрес европейских стран. Он обвинил Европу в отступлении от демократических ценностей. Вэнс отметил, что главная угроза для Европы исходит изнутри, от самих европейских стран.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на сталь и алюминий.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

