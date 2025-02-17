Более половины американцев считают, что средства, выделяемые USAID не достигают получателей

Согласно исследованию консалтинговой компании Public First для газеты Financial Times, 60% американцев считают, что средства, выделяемые агентством США по международному развитию (USAID) на зарубежную помощь, не достигают получателей из-за коррупции в ведомстве.
Как показывают результаты исследования, американские избиратели скептически относятся к тратам на зарубежную помощь. Об этом пишут РИА Новости.
2 февраля Илон Маск назвал USAID преступной организацией, заявив, что ей пора прекратить существование. 3 февраля Марко Рубио заявил, что власти намерены проверить агентство сверху донизу, чтобы определить, соответствует ли финансирование программ политике действующей администрации.
Дональд Трамп неоднократно критиковал агентство США по международному развитию (USAID), обвиняя его в неэффективности и коррупции. В феврале 2025 года Трамп назначил государственного секретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID.
Государственный секретарь США возглавляет Государственный департамент — ведомство внешней политики США, основанное в 1789 году.
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