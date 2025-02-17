МИД Китая заявил, что победителей в тарифных войнах не бывает, пострадают интересы всех стран

В Китае ответили на слова Дональда Трампа о смерти БРИКС

1:44 Your browser does not support the audio element. Мир

На брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что в тарифных и торговых войнах нет победителей, и пострадают интересы всех стран.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ Флаг Китая

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы мертв, после того как он высказался о возможности введения 100% пошлин в случае создания единой валюты БРИКС.

БРИКС — это международное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. БРИКС был основан в 2006 году и с тех пор активно развивается. В 2024 году к БРИКС присоединились еще несколько стран, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

В 2025 году Дональд Трамп сделал несколько заявлений о планах ввести пошлины на импорт товаров из разных стран. Он сообщил, что США будут взимать пошлины, равные тем, которые взимаются с американских товаров другими странами.

Трамп также отметил, что пошлины будут введены на товары из Канады, Мексики и Китая. Дональд Трамп отложил введение пошлин на товары из Канады и Мексики на месяц после того, как эти страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

Позже президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт алюминия и стали. Эти пошлины вступят в силу 12 марта 2025 года и коснутся всех зарубежных поставок в США без исключений.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

