МИД Китая заявил, что победителей в тарифных войнах не бывает, пострадают интересы всех стран

На брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что в тарифных и торговых войнах нет победителей, и пострадают интересы всех стран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы мертв, после того как он высказался о возможности введения 100% пошлин в случае создания единой валюты БРИКС.
БРИКС — это международное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. БРИКС был основан в 2006 году и с тех пор активно развивается. В 2024 году к БРИКС присоединились еще несколько стран, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
В 2025 году Дональд Трамп сделал несколько заявлений о планах ввести пошлины на импорт товаров из разных стран. Он сообщил, что США будут взимать пошлины, равные тем, которые взимаются с американских товаров другими странами.
Трамп также отметил, что пошлины будут введены на товары из Канады, Мексики и Китая. Дональд Трамп отложил введение пошлин на товары из Канады и Мексики на месяц после того, как эти страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.
Позже президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт алюминия и стали. Эти пошлины вступят в силу 12 марта 2025 года и коснутся всех зарубежных поставок в США без исключений.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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