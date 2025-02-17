Лондон готов отправить военных на Украину: заявление британского премьера вызвало резонанс

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить британских военных на Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта. В своей колонке для The Daily Telegraph глава британского правительства подчеркнул, что судьба Украины напрямую связана с будущим Европы, а защита ее суверенитета — это не только вопрос безопасности самой страны, но и стабильности европейского континента.

Стармер отметил, что Лондон уже оказывает значительную поддержку Киеву, в том числе финансирует военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,8 млрд) ежегодно до 2030 года. Однако, по его словам, этого может быть недостаточно. "Мы должны сыграть ключевую роль в ускорении процесса предоставления гарантий безопасности для Украины. Это также предполагает готовность разместить британские войска на украинской территории, если ситуация потребует", — заявил премьер.

В то же время он признался, что это непростое решение, так как оно несет риски для британских военнослужащих. Однако Стармер убежден, что подобный шаг необходим для защиты долгосрочной стабильности в Европе. Он также призвал другие европейские страны увеличить расходы на оборону и активнее участвовать в обеспечении безопасности Украины.

По данным The Daily Telegraph, это первое столь четкое заявление главы британского правительства о возможной отправке военного контингента в зону конфликта. Аналитики издания полагают, что Лондон стремится не только усилить влияние на ситуацию, но и подтолкнуть другие западные страны, включая Германию, к более решительным действиям.

При этом остается открытым вопрос о формате участия британских военных. По предварительным оценкам, речь не идет о прямом участии в боевых действиях: войска могут быть размещены в тылу украинских позиций, чтобы обеспечивать стабильность в контролируемых Киевом регионах.

Уточнения

Сэр Кир Ро́дни Ста́рмер (англ. Keir Rodney Starmer; род. 2 сентября 1962, Саутуарк) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

