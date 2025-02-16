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Задушили и унизили Европу: какие высказывания администрации Трампа не понравились в ЕС?

Мир

Последние заявления от администрации американского лидера Дональда Трампа превзошли "худшие кошмары" президентов стран Евросоюза, пишут зарубежные СМИ.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

"Трамп потряс, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника США ошеломленным. Это случилось за три дня", — сказано в публикации портала Axios.

Речь в первую очередь о том, что Трамп инициировал прямые переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта и объявил о введении таможенных пошлин на товары из ряда государств.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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